Офіційно: Зеленський і Байден сьогодні проведуть переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський в четвер проведуть телефонну розмову. Інформацію про це повідомив у Facebook прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи”, — написав прессекретар.
Деталі
Водночас з його слів, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.
Про результати ОП обіцяє повідомити на сайті та в соціальних мережах.
Доповнення
Напередодні США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.