Офіційно: українська делегація зустрінеться з російською в районі річки Прип'ять
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час телефонної розмови Олександра Лукашенко з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони домовились про локацію перемовин української делегації з делегацією окупантів, пише УНН.
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“Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі”, - повідомили в Офісі Президнта.
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У Міністерстві закордонних справ також підтвердили, що Україна відкрита до переговорів задля припинення збройної агресії Росії.
“Водночас, МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі”, - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.
Раніше
У Лукашенка раніше заявили, що Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.