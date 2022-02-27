У Лукашенка заявили, що Зеленський погодився на переговори з Росією у Гомелі. Їх планують провести на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі Пул першого.
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“Планується, переговори відбудуться в Гомельській області, на білорусько-українському кордоні. Подробиці будуть відомі пізніше", - сказано в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після телефонної розмови з Президентом України самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського президента з пропозицією російської делегації, яка прибула в Гомель для участі в переговорах, затриматися і перенести переговори на трохи пізніший час - у зв'язку із затримкою делегації з України.
Путін підтримав пропозицію Лукашенка.
Відзначимо, що на даний момент офіційного коментаря від ОП щодо подібної домовленості з Лукашенком немає.
Додамо
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.