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Официально: украинская делегация встретится с российской в районе реки Припять

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны договорились о локации переговоров украинской делегации с делегацией оккупантов, пишет УНН.

Цитата

“Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле”, - сообщили в Офисе Президента.

Детали

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что Украина открыта к переговорам для прекращения вооруженной агрессии России.

“В то же время, МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле”, - отметил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Ранее

У Лукашенко ранее заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной в Гомельской области.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакном, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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