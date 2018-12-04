Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На 4 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 грудня встановлені на такому рівні:
28.172738 грн за долар;
31.925347 грн за євро;
0.424980 грн за російський рубль;
35.810821 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 грудня курс рубля — зріс; курс інших валют — знизився.