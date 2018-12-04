Официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На 4 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 декабря установлены на таком уровне:
28.172738 грн за доллар;
31.925347 грн за евро;
0.424980 грн за российский рубль;
35.810821 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 декабря курс рубля — вырос; курс других валют — снизился.