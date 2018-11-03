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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,15 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,15 грн/долар

Київ • УНН

 • 13575 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,15 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 листопада встановлені на такому рівні:

28.157863 грн за долар;

32.080253 грн за євро;

0.428900 грн за російський рубль;

36.383307 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 листопада курс усіх валют залишився незмінним.

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