Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На 6 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 грудня встановлені на такому рівні:
27.975656 грн за долар;
31.763560 грн за євро;
0.418650 грн за російський рубль;
35.735568 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 грудня курс усіх валют знизився.