Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На 6 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 декабря установлены на таком уровне:
27.975656 грн за доллар;
31.763560 грн за евро;
0.418650 грн за российский рубль;
35.735568 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 декабря курс всех валют снизился.