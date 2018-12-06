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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На 6 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 декабря установлены на таком уровне:

27.975656 грн за доллар;

31.763560 грн за евро;

0.418650 грн за российский рубль;

35.735568 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 декабря курс всех валют снизился.

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