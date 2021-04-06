Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.939000 грн за долар;

32.863200 грн за євро;

0.365620 грн за російський рубль;

38.736000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 5 квітня курс долара і рубля впав, а євро і фунта зріс.