Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 6 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.939000 грн за долар;
32.863200 грн за євро;
0.365620 грн за російський рубль;
38.736000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 5 квітня курс долара і рубля впав, а євро і фунта зріс.