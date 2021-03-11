Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Станом на 11 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,70 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.701600 грн за долар;
32.931700 грн за євро;
0.374570 грн за російський рубль;
29.741900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 10 березня курс усіх зазначених валют впав.