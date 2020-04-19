Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На 19 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.202200 грн за долар;
29.634100 грн за євро;
0.367610 грн за російський рубль;
34.005500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 квітня курс усіх зазначених валют не змінився.