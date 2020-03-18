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ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

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Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар

Київ • УНН

 • 12313 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На 18 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,05 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.056600 грн за долар;

29.727100 грн за євро;

0.360670 грн за російський рубль;

32.697900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 березня курс всіх зазначених валют - зріс.

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