Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На 18 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,05 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.056600 грн за долар;
29.727100 грн за євро;
0.360670 грн за російський рубль;
32.697900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 березня курс всіх зазначених валют - зріс.