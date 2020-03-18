Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На 18 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.056600 грн за доллар;
29.727100 грн за евро;
0.360670 грн за российский рубль;
32.697900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 марта курс всех указанных валют - вырос.