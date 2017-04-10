Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 квітня, встановлені на такому рівні:
26,973995 грн за долар;
28,673357 грн за євро;
0,473890 грн за російський рубль;
33,507481 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо впала; ціна на російський рубль незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів також значно впала.
Як повідомляв УНН, на 9 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,10 грн/дол.