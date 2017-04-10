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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 квітня, встановлені на такому рівні:

26,973995 грн за долар;

28,673357 грн за євро;

0,473890 грн за російський рубль;

33,507481 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 9 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо впала; ціна на російський рубль незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів також значно впала.

Як повідомляв УНН, на 9 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,10 грн/дол.

Українські Національні Новини

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