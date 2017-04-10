Официальный курс гривны установлен на уровне 26,97 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 апреля, установленные на таком уровне:

26,973995 грн за доллар;

28,673357 грн за евро;

0,473890 грн за российский рубль;

33,507481 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько упала; цена на российский рубль незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов также значительно упала.

Как сообщал УНН, на 9 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,10 грн / долл.