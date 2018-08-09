Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 серпня встановлені на такому рівні:
26.961726 грн за долар;
31.245944 грн за євро;
0.423960 грн за російський рубль;
34.684958 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 серпня курс усіх валют зменшився.