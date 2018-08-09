Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 августа установлены на таком уровне:
26.961726 грн за доллар;
31.245944 грн за евро;
0.423960 грн за российский рубль;
34.684958 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 августа курс всех валют уменьшился.