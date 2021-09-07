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17 березня, 19:38 • 92021 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 116016 перегляди

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17 березня, 14:49 • 171020 перегляди

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17 березня, 13:49 • 150967 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 151256 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160941 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178240 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,81 грн/долар

Київ • УНН

 • 13602 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Станом на 7 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,81 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.810200 грн за долар;

31.806300 грн за євро;

0.367460 грн за російський рубль;

37.106700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 6 вересня курс усіх валют впав.

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