Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,80 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.804200 грн за долар;

31.410500 грн за євро;

0.361770 грн за російський рубль;

37.080900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 11 серпня курс усіх зазначених валют зріс, окрім рубля - курс якого впав.