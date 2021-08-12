Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,80 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на 12 серпня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,80 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.804200 грн за долар;
31.410500 грн за євро;
0.361770 грн за російський рубль;
37.080900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 11 серпня курс усіх зазначених валют зріс, окрім рубля - курс якого впав.