Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,77 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.774400 грн за долар;

31.512100 грн за євро;

0.361720 грн за російський рубль;

36.757200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 26 серпня курс усіх валют зріс, окрім рубля, курс якого впав.