Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 червня встановлені на такому рівні:
26.475945 грн за долар;
30.653849 грн за євро;
0.416170 грн за російський рубль;
34.882279 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 червня курс усіх валют — зріс.