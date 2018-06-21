Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 июня установлены на таком уровне:
26.475945 грн за доллар;
30.653849 грн за евро;
0.416170 грн за российский рубль;
34.882279 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 июня курс всех валют — вырос.