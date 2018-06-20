Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
аким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 червня встановлені на такому рівні:
26.446439 грн за долар;
30.503323 грн за євро;
0.412790 грн за російський рубль;
34.784216 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 червня курс усіх валют, окрім долара (курс якого підвищився), знизився.