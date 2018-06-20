Официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
аким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:
26.446439 грн за доллар;
30.503323 грн за евро;
0.412790 грн за российский рубль;
34.784216 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого повысился), снизился.