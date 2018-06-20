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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 11479 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 51643 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101176 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109087 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142372 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146334 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 186656 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

аким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:

26.446439 грн за доллар;

30.503323 грн за евро;

0.412790 грн за российский рубль;

34.784216 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого повысился), снизился.

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