Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,43 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,43 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 липня встановлені на такому рівні:
26.437983 грн за долар;
30.779100 грн за євро;
0.418150 грн за російський рубль;
34.933377 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 липня курс усіх валют — зріс.