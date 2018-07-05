Официальный курс гривны установлен на уровне 26,43 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,43 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 июля установлены на таком уровне:
26.437983 грн за доллар;
30.779100 грн за евро;
0.418150 грн за российский рубль;
34.933377 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 июля курс всех валют - вырос.