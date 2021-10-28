Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 28 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,37 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.371200 грн за долар;
30.644700 грн за євро;
0.376170 грн за російський рубль;
36.255100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 27 жовтня курс усіх валют впав.