Официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:

26.371200 грн за доллар;

30.644700 грн за евро;

0.376170 грн за российский рубль;

36.255100 грн за фунт стерлингов.

В сравнении с 27 октября курс всех валют упал.