Официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на 28 октября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:
26.371200 грн за доллар;
30.644700 грн за евро;
0.376170 грн за российский рубль;
36.255100 грн за фунт стерлингов.
В сравнении с 27 октября курс всех валют упал.