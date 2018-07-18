Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 липня встановлені на такому рівні:
26.221563 грн за долар;
30.697584 грн за євро;
0.419980 грн за російський рубль;
34.598573 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 липня курс усіх валют (окрім долара - його курс зріс), знизився.