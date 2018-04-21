Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 квітня встановлені на такому рівні:
26,225963 грн за долар;
32,472987 грн за євро;
0,430930 грн за російський рубль;
37,336002 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 квітня, курс усіх валют залишився незмінним.