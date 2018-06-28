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25 березня, 15:09 • 108130 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.18 грн/долар

Київ • УНН

 • 12583 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.18 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 червня встановлені на такому рівні:

26.189170 грн за долар;

30.567999 грн за євро;

0.417090 грн за російський рубль;

34.673320 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 27 червня курс усіх валют не змінився. 

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