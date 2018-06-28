Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.18 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.18 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 червня встановлені на такому рівні:
26.189170 грн за долар;
30.567999 грн за євро;
0.417090 грн за російський рубль;
34.673320 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 червня курс усіх валют не змінився.