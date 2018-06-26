Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,17 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 червня встановлені на такому рівні:
26.173625 грн за долар;
30.623141 грн за євро;
0.415790 грн за російський рубль;
34.783214 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 червня курс долара та фунта стерлінгів - знизився, євро та російського рубля - зріс.