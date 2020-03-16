Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,09 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На 16 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,09 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.089000 грн за долар;
28.990100 грн за євро;
0.359410 грн за російський рубль;
32.509500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 березня курс рубля і долара — зросли, коли фунт стерлінгів та євро — впав.