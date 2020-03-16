Официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На 16 марта 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.089000 грн за доллар;
28.990100 грн за евро;
0.359410 грн за российский рубль;
32.509500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 марта курс рубля и доллара - выросли, когда фунт стерлингов и евро - упал.