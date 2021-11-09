Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.080600 грн за долар;

30.202600 грн за євро;

0.365280 грн за російський рубль;

35.326200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 8 листопада курс усіх зазначених валют впав, окрім євро та фунта, які зросли.