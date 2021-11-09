Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на 9 листопада 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.080600 грн за долар;
30.202600 грн за євро;
0.365280 грн за російський рубль;
35.326200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 8 листопада курс усіх зазначених валют впав, окрім євро та фунта, які зросли.