Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на 9 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.080600Грн за доллар;
30.202600Грн за евро;
0.365280 Грн за российский рубль;
35.326200Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 ноября курс всех указанных валют упал, кроме евро и фунта, которые выросли.