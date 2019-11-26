Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,05 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На 26 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,05 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 листопада встановлені на такому рівні:
24.053801 грн за долар;
26.478424 грн за євро;
0.377230 грн за російський рубль;
30.963485 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 листопада курс усіх зазначених валют впав.