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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,97 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На 13 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 січня встановлені на такому рівні:

23,967700 грн за долар;

26,587400 грн за євро;

0,390760 грн за російський рубль;

31,325800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 12 січня курс всіх вказаних валют не змінився.

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