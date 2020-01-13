Официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На 13 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 января установлены на таком уровне:
23,967700 грн за доллар;
26,587400 грн за евро;
0,390760 грн за российский рубль;
31,325800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 января курс всех указанных валют не изменился.