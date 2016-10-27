Офіціант відбив палець у статуї Венери в Британському музеї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Офіціант, що працює в Британському музеї в Лондоні, випадково відбив палець у давньоримської статуї Венери, повідомили представники музею, передає УНН з посиланням на ВВС.
Інцидент стався ще в грудні минулого року, проте відомо про нього стало тільки цього тижня.
Офіціант нахилився перед скульптурою з колекції Чарльза Таунлі і, розпрямляючись, зачепив праву руку Венери. У результаті у статуї відірвався палець.
"Це був прикрий інцидент. Збереження колекції має для нас фундаментальну важливість", - йдеться в повідомленні Британського музею.
У музеї відзначили, що статуя наразі повністю відновлена і знову доступна публіці.
У Венери і до цього не вистачало вказівного пальця, який був відбитий ще до того як вона потрапила в Британський музей.
Скульптура напівоголеної богині кохання є мармурової копією давньогрецької статуї і датується I-II століттями нашої ери.
Вона була виявлена в 1775 році в лазнях давньоримського портового міста Остія і придбана британським колекціонером Чарльзом Таунлі.
Нагадаємо, в Італії туристи розбили стародавню статую Геркулесів при спробі зробити "селфі".