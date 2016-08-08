Офіс з залучення інвестицій при уряді планують відкрити до 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кабінет міністрів України планує до 1 вересня запустити роботу офісу щодо залучення та супроводження інвестицій. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
За його словами, офіс буде співпрацювати з МЗС, "торговельними представництвами, усіма інституціями, ЄБА, міжнародними бізнес-асоціаціями".
В.Гройсман додав, що уряд призначить Уповноваженого щодо роботи з офісом. Пізніше в.о. Уповноваженого призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову.
Очільник уряду додав, що офіс буде розміщуватися в Будинку уряду.
Прем’єр також зауважив, що "до 1 вересня Уповноважений має подати пропозиції команди офісу, директора".
В.Гройсман додав, що фінансування офісу здійснюватиметься за рахунок одного з міжнародних фондів, а його роботу планується запустити до 1 вересня.