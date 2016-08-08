Офис по привлечению инвестиций при правительстве планируют открыть до 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Кабинет министров Украины планирует до 1 сентября запустить работу офиса по привлечению и сопровождению инвестиций. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
По его словам, офис будет сотрудничать с МИД, "торговыми представительствами, всеми институтами, ЕБА, международными бизнес-ассоциациями".
В.Гройсман добавил, что правительство назначит Уполномоченного по работе с офисом. Позже и.о. Уполномоченного назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.
Глава правительства добавил, что офис будет размещаться в Доме правительства.
Премьер также отметил, что "до 1 сентября Уполномоченный должен представить предложения команды офиса, директора".
В.Гройсман добавил, что финансирование офиса будет осуществляться за счет одного из международных фондов, а его работу планируется запустить до 1 сентября.