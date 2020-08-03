Офіс Президента: за програмою доступних кредитів вже видали 3,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За програмою доступних кредитів “5-7-9%” вже видали понад 3,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Ініційована Президентом на початку року програма кредитування “5-7-9%” ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)”, - розповіла заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.
За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.
Вона зазначила, що нині програма кредитування “5-7-9%” доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.
“Програма постійно розширюватиметься, до участі в ній намагатимуться залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, за програмою "Доступні кредити" за тиждень видали понад 600 млн грн.