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Офіс Президента: за програмою доступних кредитів вже видали 3,3 млрд грн

Офіс Президента: за програмою доступних кредитів вже видали 3,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 18392 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. За програмою доступних кредитів “5-7-9%” вже видали понад 3,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Ініційована Президентом на початку року програма кредитування “5-7-9%” ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)”, - розповіла заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Вона зазначила, що нині програма кредитування “5-7-9%” доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.

“Програма постійно розширюватиметься, до участі в ній намагатимуться залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за програмою "Доступні кредити" за тиждень видали понад 600 млн грн.

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