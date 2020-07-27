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За минулий тиждень за програмою "Доступні кредити" видали понад 600 млн грн

Київ • УНН

 • 20324 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Банки за минулий тиждень уклали 196 нових кредитних угод за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 638 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням Урядовий портал.

"За інформацією Міністерства фінансів, в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", уповноважені банки за минулий тиждень уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив позитивну динаміку виданих кредитів за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

"Ініціатива Президента дає результат, і малий та середній бізнес отримує дешевий кредитний ресурс. Позитивом безумовно є і динаміка виданих кредитів, адже за останній тиждень їх кількість зросла фактично удвічі. В той же час відсоток відмов з боку банків продовжує скорочуватися і це також частина успіху оновленої програми", — підкреслив Шмигаль.

Також повідомляється, що загалом станом на 27 липня 2020 року, вже видано 1,446 кредитів на загальну суму 2,413 мільярда гривень.

Нагадаємо, уряд підтримав пропозиції щодо зміни умов програми "Доступні кредити 5-7-9%".

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