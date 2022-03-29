Офіс Генпрокурора: Дніпропетровщину обстріляли касетними боєприпасами, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл одного з районів Дніпропетровщини касетними боєприпасами, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, "28 березня 2022 року збройні сили рф здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області". "Чотири ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
"В ході огляду місця подій правоохоронцями та працівниками вибухотехнічної служби виявлено та вилучено фрагменти ворожих ракет. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що вказані дії рф становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.
Доповнення
Правоохоронці також мають докази ворожого застосування заборонених касетних снарядів в Одеській та Херсонській областях.