Офис Генпрокурора: Днепропетровскую область обстреляли кассетными боеприпасами, открыто производство

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"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 28 марта 2022 года вооруженные силы рф совершили реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области". "Четыре ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

"В ходе осмотра места событий правоохранителями и работниками взрывотехнической службы обнаружены и изъяты фрагменты вражеских ракет. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что указанные действия рф представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенциии о запрете кассетного оружия.

Дополнение

Правоохранители также имеют доказательства вражеского применения запрещенных кассетных снарядов в Одесской и Херсонской областях.