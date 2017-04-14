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Однокімнатні квартири і квартири студіо переважають в новобудовах

Однокімнатні квартири і квартири студіо переважають в новобудовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Невеликі квартири переважають в житлових комплексах, продажі в яких стартували в першому кварталі 2017 року. Про це йдеться в аналітичній довідці City Development Solutions, повідомляє УНН.

Баланс квартир в нових комплексах зазнав незначних змін. Однокімнатні квартири і квартири студіо все ще переважають в київських новобудовах, однак, на відміну від проектів 2016 року, майже всі нові комплекси мають у своїй структурі достатню кількість 3-кімнатних квартир. Багатокімнатні квартири переважно представлені дворівневими квартирами на останніх поверхах будівель і займають менше 1% в структурі нової пропозиції.

Також експерти повідомляють, що якщо на кінець 2016 року середній розмір нових житлових проектів становив 325 квартир, то в першому кварталі 2017 року цей показник збільшився до 488 квартир/проект, що пов'язано з появою на ринку нових масштабних проектів. Подібна тенденція, зазначають експерти, може свідчити про те, що девелопери розраховують на позитивну динаміку ринку первинної нерухомості в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, експерти вважають житло в новобудовах більш ліквідним. Цінові переваги, нові комунікації, енергозберігаючі технології - все це приваблює покупців на ринок первинної нерухомості.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" має вже більше як 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

"Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" - безпосередньо ми не прив'язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%", - зазначив І.Кушнір.

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