Однокомнатные квартиры и квартиры студио преобладают в новостройках

Баланс квартир в новых комплексах незначительно изменился. Однокомнатные квартиры и квартиры студио все еще преобладают в киевских новостройках, однако, в отличие от проектов 2016 года, почти все новые комплексы имеют в своей структуре достаточное количество 3-комнатных квартир. Многокомнатные квартиры преимущественно представлены двухуровневыми квартирами на последних этажах зданий и занимают менее 1% в структуре нового предложения.

Также эксперты сообащает, что если на конец 2016 года средний размер новых жилых проектов составлял 325 квартир, то в первом квартале 2017 года этот показатель увеличился до 488 квартир/проект, что связано с появлением на рынке новых масштабных проектов. Подобная тенденция, отмечают эксперты, может свидетельствовать о том, что девелоперы рассчитывают на положительную динамику рынка первичной недвижимости в среднесрочной перспективе.

Напомним, эксперты считают жилье в новостройках более ликвидным. Ценовые преимущества, новые коммуникации, энергосохраняющие технологии – все это привлекает покупателей на рынок первичной недвижимости.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.