Однокомнатные квартиры и квартиры студио преобладают в новостройках

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55010 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105775 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162882 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119630 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118459 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104985 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155564 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Однокомнатные квартиры и квартиры студио преобладают в новостройках

Однокомнатные квартиры и квартиры студио преобладают в новостройках

Киев  •  УНН

 • 19752 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Небольшие квартиры преобладают в жилищных комплексах продажи в которых стартовали в первом квартале 2017 года. Об это говорится в аналитической справке City Development Solutions, сообщает УНН.

Баланс квартир в новых комплексах незначительно изменился. Однокомнатные квартиры и квартиры студио все еще преобладают в киевских новостройках, однако, в отличие от проектов 2016 года, почти все новые комплексы имеют в своей структуре достаточное количество 3-комнатных квартир. Многокомнатные квартиры преимущественно представлены двухуровневыми квартирами на последних этажах зданий и занимают менее 1% в структуре нового предложения.

Также эксперты сообащает, что если на конец 2016 года средний размер новых жилых проектов составлял 325 квартир, то в первом квартале 2017 года этот показатель увеличился до 488 квартир/проект, что связано с появлением на рынке новых масштабных проектов. Подобная тенденция, отмечают эксперты, может свидетельствовать о том, что девелоперы рассчитывают на положительную динамику рынка первичной недвижимости в среднесрочной перспективе.

Напомним, эксперты считают жилье в новостройках более ликвидным. Ценовые преимущества, новые коммуникации, энергосохраняющие технологии – все это привлекает покупателей на рынок первичной недвижимости.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

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