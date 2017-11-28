Одного військового поранено за добу в зоні АТО

"У результаті обстрілу збройних сил біля Мар'їнки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську", - сказав він.

Зараз його життю нічого не загрожує, уточнив О.Мотузяник.

Нагадаємо, за добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ. З них 13 обстрілів було зафіксовано на луганському напрямку, а 9 - на донецькому. Повідомляється, що 13 разів українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь зі зброї, яка не заборонена мінськими угодами.